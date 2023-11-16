...

Usai Diperiksa 10 Jam, Terduga OTT KPK di Bondowoso Diterbangkan ke Jakarta

Riski Amirul Ahmad, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 08:10 WIB
Sejumlah pejabat daerah di Bondowoso, Jatim, terjaring OTT KPK. Sejumlah pihak terduga dibawa ke Jakarta usai diperiksa selama 10 jam, Kamis (16/11) dini hari. 
 
Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Beberapa barang bukti seperti uang, koper dan dokumen disita dari tangan terduga.
 
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Bondowoso, Jatim pada Rabu (15/11).
 
Kontributor: Riski Amirulah 
Produser: Akira AW

(fru)

