Konser Coldplay Music of The Spheres yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Rabu (15/11/2023). Ternyata menyimpan pesan ramah lingkungan dari Chris Martin dan kawan-kawan yang berusaha keras untuk membuat konser yang ramah lingkungan dengan mengurangi jejak karbon sebanyak mungkin.

Lantai kinetik akan menghasilkan listrik saat para penonton melompat-lompat mengikuti irama musik yang dimainkan. Sementara, sepeda statis dikayuh para penonton untuk menghasilkan listrik.

Sebagai informasi, rangkaian tur Music of The Spheres World Tour ini memang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50 persen.

