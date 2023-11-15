...

Harga Kedelai Meroket, Produsen Tahu di Mandailing Natal Terancam Gulung Tikar

Ahmad Husein Lubis, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 21:46 WIB
Melambungnya harga kedelai membuat sejumlah produsen tahu di Mandailing Natal, Sumatera Utara terancam gulung tikar. Harga kedelai impor mencapai Rp670 ribu perkarung atau sekitar Rp14 ribu per kg tidak sebanding dengan harga jual tahu.
 
Para produsen tahu telah bersiasat memperkecil ukuran tahu hingga membatasi jumlah produksi yang biasa mencapai 300 kg sekarang hanya berkisar 50 kg perharinya.

