Raup Cuan dari Konser Coldplay, Jasa Eye Make Up Concert Banjir Pelanggan

Wiwie Heryani, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 17:56 WIB
Area Plaza Tenggara Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta mulai dipadati para pengunjung yang akan menyaksikan konser Coldplay (15/11/2023). Padatnya pengunjung dimanfaatkan oleh Zafirah Aisyah seorang make up artist.
 
Ia menawarkan jasa eye make up yang rupanya menarik minat para penggemar Coldplay. Beberapa pengunjung sengaja datang lebih awal demi bisa memakai jasa eye make up agar bisa tampil maksimal.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Wiwie Heryani

(fru)

