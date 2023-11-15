...

Jelang Konser Coldplay, Macet di Jalan Jenderal Sudirman Mengular ke Bundaran HI

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 17:00 WIB
Jelang konser Coldplay Jalan Jenderal Sudirman, Jakpus macet, Rabu (15/11). Konser akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
 
Kemacetan mengular panjang hingga  ke Bundaran Hotel Indonesia (HI). Kendaraan hanya bergerak pelan di bawah kecepatan 20 kilometer per jam.
 
Sementara untuk kendaraan roda dua masih bisa bergerak lebih leluasa. Pengendara roda dua menggunakan akses lajur sepeda untuk hindari macet.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

