Jelang konser Coldplay Jalan Jenderal Sudirman, Jakpus macet, Rabu (15/11). Konser akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Kemacetan mengular panjang hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (HI). Kendaraan hanya bergerak pelan di bawah kecepatan 20 kilometer per jam.

Sementara untuk kendaraan roda dua masih bisa bergerak lebih leluasa. Pengendara roda dua menggunakan akses lajur sepeda untuk hindari macet.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

