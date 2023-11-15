Massa demo di Jalan Asia Afrika, SUGBK, Jakarta Pusat Rabu (15/11). Massa yang memadati jalan terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Mereka berorasi dan bersalawat sambil duduk-duduk di jalanan
Suasana memanas saat polisi minta massa membubarkan diri. Massa menolak dibubarkan dan meminta agar konser Coldplay tak digelar. Aksi demo digelar oleh massa Gerakan Nasional Anti-LGBT (Geranati LGBT)
Reporter: Ari Sandita
Produser: B.Lilia Nova
