Pabrik tekstil milik PT Kasta Timbul terbakar hebat, Rabu (15/11). Lokasi di Jalan AH Nasution, Cipadung, Kota Bandung, Jabar. Petugas berjibaku memadamkan api dan menerjunkan 14 unit mobil damkar.

Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 11:02 WIB. Banyaknya material mudah terbakar membuat api berkobar hebat. Petugas melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke mana-mana

Kontributor: Dicky Wismara

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

