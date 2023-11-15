Pabrik tekstil milik PT Kasta Timbul terbakar hebat, Rabu (15/11). Lokasi di Jalan AH Nasution, Cipadung, Kota Bandung, Jabar. Petugas berjibaku memadamkan api dan menerjunkan 14 unit mobil damkar.
Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 11:02 WIB. Banyaknya material mudah terbakar membuat api berkobar hebat. Petugas melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke mana-mana
Kontributor: Dicky Wismara
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
