Hujan dan mendapat kiriman air, permukiman warga banjir, Rabu (15/11). Banjir setinggi 60 sentimeter di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jaktim

Sejumlah warga terpaksa menerobos banjir agar bisa beraktivitas keluar rumah. Selain hujan, air kiriman di Kali Ciliwung meluap masuk permukiman. Sejak awal November, banjir di lokasi ini sudah terjadi empat kali. Warga menyayangkan sodetan Kali Ciliwung yang belum berfungsi

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News