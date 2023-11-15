Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kuliah umum di Georgetown University, Washington D.C. Jokowi mengungkap kuliah umum ini perdana dirinya bicara di sebuah universitas di Amerika.

Jokowi lantas mengungkap kerja sama Indonesia dengan Georgetown University. Jokowi menyebut Georgetown University akan membangun kampus di Indonesia tahun depan. Dia berharap rencana itu tidak mundur.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News