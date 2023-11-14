Presenter Zeda Salim membuat sebuah pengakuan atas pengalaman pahit dalam hidupnya. Ia diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis dari suaminya Habib Ali Jindan sejak awal pernikahan mulai tahun 2021.

Tidak hanya alami dugaan KDRT, namun juga larangan memiliki anak dituturkan pula oleh Zeda Salim saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Senin (13/11/2023)

Sebagai informasi, Zeda Salim telah melaporkan sang suami ke Polres Metro Bekasi pada 24 Juli 2023 lalu.

Reporter : Ayu Utami Anggraeni

Producer : Erlangga Agung Asmoro

