Dua WNA mengaku habib diamankan warga Rawa Buaya, Cengkareng lantaran melakukan pungutan liar kepada warga sekitar secara paksa. Kejadian bermula saat salah satu warga yang resah dan melaporkan kejadian ini ke pengurus RW setempat karena meminta sumbangan secara paksa.

Dua WNA menolak jika dikasih sumbangan sedikit. Bahkan, keduanya sering kali makan di warung tanpa membayar dan langsung pergi. Atas kejadian tersebut polisi mengamankan dua pelaku berikut barang bukti uang sebesar Rp2,1 juta

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

