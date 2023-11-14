Sejumlah relawan dari pendukung Capres-cawapres Prabowo- Gibran protes kebijakan KPU RI. Petugas melarang mereka saat hendak masuk sembari membawa alat peraga atau logistik.
Hal serupa juga dialami oleh relawan Anies-Cak Imin yang membawa logistik berupa pamflet terbuat dari stereofoam.
Kehadiran mereka sendiri merupakan bagian dukungan dalam pengundian nomor urut capres-cawapres. Masing-masing pasangan calon diperbolehkan membawa pendukung maksimal 150 orang
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
