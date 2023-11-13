Mohamed Salah dan Darwin Nunez menjelma jadi kombinasi maut di Liga Inggris 2023/2024. Duo Salah dan Nunez jadi aktor utama kemenangan Liverpool atas Brentford 3-0.

Nunez memberikan umpan yang dikonversi Salah jadi gol pembuka.

Keduanya jadi duet yang paling banyak menciptakan peluang (19) di liga musim ini dan kombinasi keduanya sudah menghasilkan 5 gol.

Catatan itu jadi yang tertinggi dibanding duet lain di Liga Inggris 2023/2024.

