Diam Tapi Pasti, Mohamed Salah dan Darwin Nunez Jadi Kombinasi Maut di Liga Inggris

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 13 November 2023 19:15 WIB
Mohamed Salah dan Darwin Nunez menjelma jadi kombinasi maut di Liga Inggris 2023/2024. Duo Salah dan Nunez jadi aktor utama kemenangan Liverpool atas Brentford 3-0. 
 
Nunez memberikan umpan yang dikonversi Salah jadi gol pembuka.
 
Keduanya jadi duet yang paling banyak menciptakan peluang (19) di liga musim ini dan kombinasi keduanya sudah menghasilkan 5 gol.
 
Catatan itu jadi yang tertinggi dibanding duet lain di Liga Inggris 2023/2024.
 
