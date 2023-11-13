Penyanyi solo Tulus sukses menutup panggung Jazz Goes To Campus (JGTC), Minggu (12/11/2023). Penampilan Tulus di Euphoria Stage sekira pukul 21.30 WIB dan telah ditunggu oleh para penggemarnya

Sejumlah lagu dari beberapa album miliknya, mulai dari Monokrom, Kelana, Labirin, Interaksi Sepatu, Jatuh suka, Jangan cintai aku apa adanya, Hati hati di jalan, dan ditutup dengan lagu Tujuh Belas.

Sebagai informasi, LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

