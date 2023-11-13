LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) menghadirkan banyak musisi Tanah Air dan luar negeri.

Salah satunya adalah musisi Ahamd Dhani yang tampil dengan Ahmad Dhani Electric Band. Ahamd Dhani bersama bandnya tampil kompak memakai kemeja putih dipadukan dengan jas dan dasi hitam.

Ahmad Dhani membawakan beberapa lagu andalannya, mulai dari Arjuna Mencari Cinta, Rahasia Perempuan, Pangeran Cinta. Aku Cinta Kau Dan Dia, Madu Tiga, hingga Separuh Nafas yang telah diaransemen bernuansa jazz.

Sebagai informasi, LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) digelar pada Minggu (12/11/2023) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

LPS Presents The 46th Jazz Goes to Campus merupakan festival musik jazz yang independen yang dibentuk oleh mahasiswa aktif FEB UI.

Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

