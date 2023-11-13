...

Ahmad Dhani Gemparkan Panggung Jazz Goes To Campus 2023

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Senin 13 November 2023 12:23 WIB
LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) menghadirkan banyak musisi Tanah Air dan luar negeri.
 
Salah satunya adalah musisi Ahamd Dhani yang tampil dengan Ahmad Dhani Electric Band. Ahamd Dhani bersama bandnya tampil kompak memakai kemeja putih dipadukan dengan jas dan dasi hitam.
 
Ahmad Dhani membawakan beberapa lagu andalannya, mulai dari Arjuna Mencari Cinta, Rahasia Perempuan, Pangeran Cinta. Aku Cinta Kau Dan Dia, Madu Tiga, hingga Separuh Nafas yang telah diaransemen bernuansa jazz.
 
Sebagai informasi, LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) digelar pada Minggu (12/11/2023) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
 
LPS Presents The 46th Jazz Goes to Campus merupakan festival musik jazz yang independen yang dibentuk oleh mahasiswa aktif FEB UI.
 
 
Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani
Producer : Erlangga Agung Asmoro
