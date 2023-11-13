Seorang murid kelas 4 SDN 27 Kendari mengalami pendarahan, setelah dianiaya orang tua teman sekelasnya. Ironisnya, aksi penganiayaan dilakukan di dalam kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.

Sejak peristiwa tersebut korban sering mengalami pusing hingga mengeluarkan darah dari hidung. Polisi masih melakukan pemeriksaan saksi dan menunggu hasil visum dari rumah sakit

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News