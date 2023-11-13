...

Jumlah Korban Tewas di Palestina Sudah Melampaui 11 Ribu Orang

Senin 13 November 2023 20:00 WIB
Pasien terluka dibawa ke RS Nasser di Jalur Gaza selatan, Senin (12/11) setelah serangan udara Israel. Ambulans bergegas menuju Khan Younis, warga berkumpul membantu korban luka.
 
Warga Palestina terus mengungsi ke selatan untuk menghindari pertempuran. Jumlah korban tewas melampaui 11.000, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.
 
Kementerian adalah satu-satunya sumber resmi mengenai korban di Gaza. Dalam perang-perang sebelumnya, penghitungan kementerian tersebut bergantung pada pengawasan PBB, penyelidikan independen, dan bahkan perhitungan Israel.
 
Israel bertekad untuk mengakhiri 16 tahun kekuasaan Hamas di Gaza, menghancurkan kemampuan militernya, dan menolak seruan gencatan senjata.

Sumber : APTN

(fru)

