Enea Bastianini meraih kemenangan perdananya bersama Ducati usai menjadi yang tercepat di MotoGP Malaysia 2023. The Beast jadi pembalap ketujuh yang berhasil meraih kemenangan di MotoGP 2023.

Bastianini tampil sempurna sejak start dan unggul 1,535 detik dari Alex Marquez dan 3.562 detik dari rekan setim Pecco Bagnaia. Kemenangan ini seakan menjadi jawaban Enea Bastianini terhadap isu tukar guling dengan Jorge Martin. Sementara The Martinator terlempar dari podium dan harus puas finis di posisi keempat.

(mhd)

