Tangis Seorang Nenek Pecah saat Saksikan Rumahnya Terbakar

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 22:00 WIB
Diduga lupa mematikan kompor gas, sebuah rumah seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah, habis terbakar. Tangis si nenek pecah saat melihat kobaran api melalap isi rumah semi permanen miliknya
 
Api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumahnya dan sulit dipadamkan oleh warga. Satu unit pemadam kebakaran Kemrajen segera menuju lokasi untuk memadamkan api
 
Poniah (65) hidup seorang diri terpukul, satu-satunya tempat tinggal miliknya hangus terbakar. Kebakaran terjadi diduga karena Poniah lupa mematikan kompor saat memasak ubi pendem
 
Saat itu ia meninggalkan rumahnya dalam kondisi api menyala untuk ke rumah tetangga. Beruntung tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah

