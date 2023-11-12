Diduga lupa mematikan kompor gas, sebuah rumah seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah, habis terbakar. Tangis si nenek pecah saat melihat kobaran api melalap isi rumah semi permanen miliknya

Api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumahnya dan sulit dipadamkan oleh warga. Satu unit pemadam kebakaran Kemrajen segera menuju lokasi untuk memadamkan api

Poniah (65) hidup seorang diri terpukul, satu-satunya tempat tinggal miliknya hangus terbakar. Kebakaran terjadi diduga karena Poniah lupa mematikan kompor saat memasak ubi pendem

Saat itu ia meninggalkan rumahnya dalam kondisi api menyala untuk ke rumah tetangga. Beruntung tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah

