PP Muhammadiyah Dukung Penuh MUI Haramkan dan Boikot Produk Israel

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 13:33 WIB
Ketum PP Muhammadiyah, Prof Dr KH Haedar Nashir mendukung penuh fatwa MUI mengharamkan dan memboikot produk Israel. Dukungan itu diberikan karena Israel melakukan agresi keji terhadap Palestina.
 
Dalam salah satu poin fatwanya MUI, membeli produk dari brand Israel adalah haram. Dengan adanya peraturan ini diharapkan perang Palestina dan Israel segera berakhir.
 
