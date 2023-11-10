Rumah tangga Inara Rusli dan Virgoun akhirnya diputuskan bercerai oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat pada Jumat (10/11/2023).

Dalam putusan itu, majelis hakim secara resmi mengabulkan gugatan cerai dilayangkan Inara Rusli sejak bulan Mei 2023 lalu. Usai persidangan berjalan hampir satu jam, Inara Rusli meluapkan dengan tetesan airmata.

Bahkan sempat bersujud syukur di ruang persidangan usai mendapatkan pelukan hangat dari sahabat-sahabatnya.

Kepada awak media, Inara mengaku terharu adanya putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sebagai informasi, Inara menaruh tujuh tuntutan mulai dari hak asuh anak, pemberian nafkah, hingga harta gana-gini.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

