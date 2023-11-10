Prilly Latuconsina masih menjomblo sejak putus dari Maxime Bouttier. Dirinya mengaku terbuka jika ada yang mau mengenalkannya pada seseorang.

Ia pun tidak keberatan jika kelak dijodohkan oleh orang tuanya. Meskipun demikian, Prilly akan mengambil waktu untuk mengenal calon pasangannya.

Ia pun akan memilih pasangan yang seiman, mapan dan medukung karirnya.

