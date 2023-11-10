Seorang satpam perumahan di Kalideres, Jakarta Barat diancam pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan senjata tajam saat membubarkan tawuran. Peristiwa ini terekam oleh salah seorang penumpang mobil dan viral di media sosial.

Diketahui pelajar sekolah ini datang dari arah Benda, Tangerang, Banten menuju Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Saat hendak dibubarkan, seorang pelajar menghampiri satpam tersebut dan mengancam dengan senjata tajam jenis celurit.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

