Detik-Detik Pesawat Tempur Israel Bombardir Sekitar RS Indonesia di Gaza

Jum'at 10 November 2023 12:54 WIB
Israel kembali melakukan serangan udara ke daerah kamp pengungsian Tel al-Zaatar yang berada di sekitar Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahiya, Jalur Gaza, Kamis (9/11) malam, saat ribuan pengungsi yang berada di dalam halaman RS sedang dirawat dan istirahat. 
 
Serangan bom tersebut dilakukan beberapa pesawat tempur Israel. Meskipun sebagian bagunan Rumah Sakit Indonesia mengalami kerusakan, namun seluruh pengungsi dan pasien dinyatakan aman dan hanya beberapa pengungsi yang mengalami luka luka.
 
Source: Telegram Gaza Now

(fru)

