Laporan Langsung dari Arab Saudi, 800 Juta Orang Kelaparan Akibat Konflik dan Perang

Ryanka Diza, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 07:18 WIB
Ketahanan pangan jadi masalah yang tengah dihadapi dunia global. Lebih dari 800 juta orang di dunia mengalami kelaparan akibat krisis pangan.
 
FAO menyebut terdapat 4 penyebab yakni, iklim, bencana, gaya konsumsi hingga yang terbesar adalah konflik.
 
Konflik hingga kini masih menjadi masalah di timur tengah dan Afrika. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang terdampak daerah konflik dengan tanggung jawab memberikan bantuan termasuk makanan.
 
Economic Conference yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (9/11/2023). Dalam pertemuan ini Arab Saudi memperkuat kerja sama dengan negara-negara Afrika di banyak sektor, seperti energi, infrastruktur hingga persediaan makanan.
 
Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan menyebut Arab Saudi dan Afrika memiliki ikatan sejarah yang kuat.
 
Di tahun 2022 angka kelaparan akibat krisis pangan mencapai 300 juta orang. Namun, kini telah melonjak hingga lebih dari 800 juta orang.
 
Reporter: Ryanka Diza
Produser: Reza Ramadhan

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

