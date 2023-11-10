Ketahanan pangan jadi masalah yang tengah dihadapi dunia global. Lebih dari 800 juta orang di dunia mengalami kelaparan akibat krisis pangan.

FAO menyebut terdapat 4 penyebab yakni, iklim, bencana, gaya konsumsi hingga yang terbesar adalah konflik.

Konflik hingga kini masih menjadi masalah di timur tengah dan Afrika. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang terdampak daerah konflik dengan tanggung jawab memberikan bantuan termasuk makanan.

Economic Conference yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (9/11/2023). Dalam pertemuan ini Arab Saudi memperkuat kerja sama dengan negara-negara Afrika di banyak sektor, seperti energi, infrastruktur hingga persediaan makanan.

Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan menyebut Arab Saudi dan Afrika memiliki ikatan sejarah yang kuat.

Di tahun 2022 angka kelaparan akibat krisis pangan mencapai 300 juta orang. Namun, kini telah melonjak hingga lebih dari 800 juta orang.

Reporter: Ryanka Diza

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

