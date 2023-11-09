Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapan menghadapi timnas Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.
Para pemain Garuda Asia berada dalam kondisi terbaik dan siap tempur. Dukungan suporter akan menjadi energi tambahan untuk skuad asuhan Bima Sakti.
Gelandang Timnas Indonesia U-17 Figo Dennis menyebut para pemain sangat siap dan akan tampilkan yang terbaik karena bermain di kandang sendiri.
Produser: Andika Gesta
(rns)
