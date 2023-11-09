Kecelakaan beruntun melibatkan dua truk dan satu sepeda motor, Kamis (9/11). Lokasi kejadian di Jalan Raya Nasional Kenanten, Puri, Mojokerto, Jawa Timur.

Petugas mengevakuasi sopir truk tanah Sandi Wicaksono yang terjepit dan luka. Dengan menggunakan seling baja, bodi truk ditarik untuk mengeluarkan Sandi.

Korban berhasil dikeluarkan dan dibawa ke RS Wahidin Sudiro Husodo. Kecekalaan diduga karena truk tanah mengalami rem blong di lampu merah.

Kontributor: Sholahudin

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

