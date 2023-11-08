Taman Sulthanah Safiatuddin menjadi lokasi perayaan Pekan Kebudayaan Aceh ke-8. Pengunjung disuguhkan kesenian dan keunikan budaya adat Aceh Selatan

Selain adat dan budaya dari Aceh Selatan, sejumlah komoditi rempah-rempah kualitas dunia turut dipamerkan seperti pala, cengkeh, nilam dan lada

Selain melihat pameran dalam Pekan Kebudayaan Aceh, pengunjung juga bisa membeli oleh-oleh seperti manisan dan sirup pala.

Reporter : Ichdar Ifan

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

