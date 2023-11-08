...

Anjungan Aceh Selatan Pamerkan Rempah-rempah dalam Acara Pekan Kebudayaan Aceh ke-8

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Rabu 08 November 2023 15:03 WIB
Taman Sulthanah Safiatuddin menjadi lokasi perayaan Pekan Kebudayaan Aceh ke-8. Pengunjung disuguhkan kesenian dan keunikan budaya adat Aceh Selatan
 
Selain adat dan budaya dari Aceh Selatan, sejumlah komoditi rempah-rempah kualitas dunia turut dipamerkan seperti pala, cengkeh, nilam dan lada 
 
Selain melihat pameran dalam Pekan Kebudayaan Aceh, pengunjung juga bisa membeli oleh-oleh seperti manisan dan sirup pala. 
 
 
Reporter : Ichdar Ifan 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

