Momen Tangis Mario Dandy Pecah di Pelukan Rafael Alun Trisambodo di Sela Menjadi Saksi

Nur Khabibi, Jurnalis · Senin 06 November 2023 19:13 WIB
Mario Dandy Satriyo menangis di pelukan mantan pejabat Ditjen Pajak yang sekaligus ayahnya, Rafael Alun Trisambodo (RAT). Momen tersebut terjadi ketika hendak menjadi saksi di persidangan RAT terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
 
Awalnya, Mario Dandy yang mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Negeri itu tiba terlebih dahulu di ruang sidang Prof. Hatta Alis. Beberapa waktu berselang, RAT menyusul ke ruangan yang sama.
 
Setelah menyadari kedatangan sang ayah, Mario Dandy segera menghampiri RAT untuk memberikan pelukan. Momen pelepas rindu anak dan ayah itu terjadi beberapa detik.
 
Di tengah-tengah pelukan tersebut, Mario Dandy terlihat meneteskan air matanya. Menyadari hal itu, RAT kemudian mengelus kepala bagian belakang Mario yang dilanjutkan pelukan lebih erat terhadap anaknya itu.
 
Momen tersebut berakhir setelah RAT mencium kening Mario Dandy.
 
Dalam persidangan RAT, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya juga akan menghadirkan kakak dari Mario Dandy, Angelina Embun Prasasya. Namun, yang bersangkutan tidak nampak hadir di ruang sidang.

