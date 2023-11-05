...

Harry Kane Hattrick, Bayern Munich Bantai Dortmund di Signal Iduna Park

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 08:15 WIB
A A A
Harry Kane mencetak hattrick untuk membawa Bayern Munich kalahkan Borussia Dortmund 4-0. di Signal Iduna Park dalam lanjutan Liga Jerman 2023/2024.
 
Kane tampil gahar pada debutnya di Der Klassiker dengan gelontoran gol di menit 9, 72, dan 90 + 3. Dayat Upamecano membuka penderitaan tuan rumah lewat sundulan kepala (4').
 
Kemenangan telak FC Hollywood ini menjadi yang terbesar di markas Dortmund sejak 2009. Hasil ini membuat Bayern Munich untuk sementara menduduki runner up klasemen menempel ketat Bayer Leverkusen dengan selisih 2 poin.
 
----------------------
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini