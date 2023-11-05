Harry Kane mencetak hattrick untuk membawa Bayern Munich kalahkan Borussia Dortmund 4-0. di Signal Iduna Park dalam lanjutan Liga Jerman 2023/2024.

Kane tampil gahar pada debutnya di Der Klassiker dengan gelontoran gol di menit 9, 72, dan 90 + 3. Dayat Upamecano membuka penderitaan tuan rumah lewat sundulan kepala (4').

Kemenangan telak FC Hollywood ini menjadi yang terbesar di markas Dortmund sejak 2009. Hasil ini membuat Bayern Munich untuk sementara menduduki runner up klasemen menempel ketat Bayer Leverkusen dengan selisih 2 poin.

----------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News