Viral Video Stasiun Kereta Bocor, KCIC Bantah Terjadi di Halim

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 22:00 WIB
Viral video memperlihatkan kebocoran dari atap plafon di sebuah stasiun. Air dengan jumlah yang cukup deras mengucur dari atas hingga menggenangi area lantai. Narasi di video tersebut menjelaskan persitiwa terjadi di Stasiun Kereta Cepat Halim.
 
Namun, hal tersebut dibantah GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa. Eva menegaskan jika Stasiun Halim dalam kondisi baik-baik saja saat hujan deras mengguyur. Keberangkatan dan kedatangan kereta sepanjang Sabtu (4/11/2023) telah sesuai jadwal.

