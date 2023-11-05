...

Sebanyak 30 Kursi DPRD Bangka Barat Akan Diperebutkan oleh 404 Daftar Calon Tetap

Rizki Ramadhani, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 18:45 WIB
KPU Kab. Bangka Barat Telah menetapkan sebanyak 404 orang sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Mereka akan memperebutkan 30 kursi di DPRD Bangka Barat
 
Penetapan ini dilakukan KPU Bangka Barat dalam Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Legislatif. 404 DCT dari 18 Partai Politik inilah yang nantinya akan bertarung dalam pemilu 2024 mendatang
 
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bangka Barat, Kadir Jailani sampaikan 404 caleg DPRD Bangka Barat terdiri dari 251 laki-laki dan 153 perempuan
 
Saat ini KPU Bangka Barat tengah membuat rekening khusus dana kampanye yang berlangsung hingga 27 November. Adapun masa kampanye caleg Bangka Barat akan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024
 
