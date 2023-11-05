KPU Kab. Bangka Barat Telah menetapkan sebanyak 404 orang sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Mereka akan memperebutkan 30 kursi di DPRD Bangka Barat

Penetapan ini dilakukan KPU Bangka Barat dalam Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Legislatif. 404 DCT dari 18 Partai Politik inilah yang nantinya akan bertarung dalam pemilu 2024 mendatang

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bangka Barat, Kadir Jailani sampaikan 404 caleg DPRD Bangka Barat terdiri dari 251 laki-laki dan 153 perempuan

Saat ini KPU Bangka Barat tengah membuat rekening khusus dana kampanye yang berlangsung hingga 27 November. Adapun masa kampanye caleg Bangka Barat akan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024

Kontributor: Rizki Ramadhani

Produser: Dinda Elita

(rns)

