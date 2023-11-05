...

Ugal-Ugalan di Jalan, 10 Orang Geng Motor Ditangkap Pihak Kepolisian

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 17:30 WIB
Sekelompok remaja yang merupakan anggota geng motor GBR ditangkap Polres Cimahi, Minggu (5/11) dini hari. Mereka melakukan aksi ugal-ugalan di sejumlah ruas jalan hingga mengakibatkan 1 mobil warga rusak.
 
Dari laporan warga ada lebih dari 5 motor dengan pelaku yang berboncengan ugal-ugalan di sepanjang Jl Jenderal Amir Mahmud, Simpang Cimindi hingga ke Jl Pasantren.
 
Aparat Samapta Polres Cimahi yang melakukan patroli segera mengejar para pelaku. Mereka sempat melarikan diri hingga masuk ke jalan tikus dan gang pemukiman warga. Polisi berhasil mengamankan 10 pelaku, sementara 7 lainnya berhasil melarikan diri.
 
Pelaku terdiri dari mahasiswa dan anak sekolah yang masih duduk di bangku SMA. Mereka juga diketahui tengah mengonsumsi minuman keras. Selain mengamankan pelaku polisi juga mengamankan sepeda motor dan 1 balok kayu.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Dinda Elita

(rns)

