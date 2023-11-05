Beginilah hujan disertai angin kencang menerjang Bojonegoro, Jatim. Cuaca buruk ini berlangsung di sejumlah kecamatan di Bojonegoro.

Kencangnya hembusan angin membuat warga setempat panik. Akibatnya, gudang tempat penampungan kayu jati milik Perhutani roboh.

Sebanyak tiga rumah milik warga dilaporkan juga ikut roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kontributor: Dedi Mahdi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News