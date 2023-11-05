...

Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Kota Depok Dikepung Banjir

Iyung Rizki, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 07:27 WIB
A A A
Sejumlah wilayah di Kota Depok terendam banjir, Sabtu (4/11) malam. Banjir merendam puluhan rumah di Komplek Perumahan Tirta Mandala, Depok. Hal serupa pun dirasakan puluhan warga di Cilangkap, Tapos, Depok. 
 
Banjir tak hanya merendam akses jalan, namun masuk ke dalam rumah warga. Hal ini terjadi karena pertama kalinya hujan melanda Kota Depok pascakemarau.
 
Kontributor: Iyungrizki 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini