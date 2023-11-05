Sejumlah wilayah di Kota Depok terendam banjir, Sabtu (4/11) malam. Banjir merendam puluhan rumah di Komplek Perumahan Tirta Mandala, Depok. Hal serupa pun dirasakan puluhan warga di Cilangkap, Tapos, Depok.
Banjir tak hanya merendam akses jalan, namun masuk ke dalam rumah warga. Hal ini terjadi karena pertama kalinya hujan melanda Kota Depok pascakemarau.
Kontributor: Iyungrizki
Produser: Akira Aulia W
(fru)
