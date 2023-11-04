...

Kantor Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Surabaya Diresmikan oleh Puan Maharani

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 19:45 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani meresmikan kantor tim pemenangan Ganjar-Mahfud daerah Jawa Timur di Surabaya. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (4/11) siang.
 
Puan berpesan agar relawan bergotong royong dalam pemenangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. Dalam peresmian ini Puan didampingi oleh Ahmad Basarah dan Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya.
 
Kantor Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud Jawa Timur berlokasi di Jl Kecilung, Surabaya. Kantor ini dulunya merupakan kantor rumah Jokowi yang saat ini telah diganti. Kantor Pemenangan ini diharapkan dapat menjadi tempat konsolidasi elemen pendukung Ganjar Mahfud untuk menyusun strategi pemenangan Pilpres 2024.

