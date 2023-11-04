...

Antisipasi Aksi Bela Palestina di Monas, 13 Kereta Jarak Jauh Tidak Berhenti di Stasiun Gambir

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 19:30 WIB
A A A
Gabungan elemen masyarakat akan menggelar Aksi Bela Palestina di kawasan Monas, Minggu (5/11/2023). Mengantisipasi besarnya aksi besok, PT KAI melakukan pengaturan pola keberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh.
 
Setidaknya ada 13 jadwal kedatangan kereta luar kota yang seharusnya berakhir di Stasiun Gambir sejak pukul 06.30 hingga pukul 13.30 WIB terpaksa dihentikan di Stasiun Jatinegara. Berikut adalah daftar perjalanan yang terdampak.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini