Gabungan elemen masyarakat akan menggelar Aksi Bela Palestina di kawasan Monas, Minggu (5/11/2023). Mengantisipasi besarnya aksi besok, PT KAI melakukan pengaturan pola keberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh.

Setidaknya ada 13 jadwal kedatangan kereta luar kota yang seharusnya berakhir di Stasiun Gambir sejak pukul 06.30 hingga pukul 13.30 WIB terpaksa dihentikan di Stasiun Jatinegara. Berikut adalah daftar perjalanan yang terdampak.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News