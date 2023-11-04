...

2 Kelompok Remaja Terlibat Tawuran di Jatinegara

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 08:27 WIB
CCTV merekam dua kelompok remaja terlibat tawuran, Jumat (3/11). Peristiwa di Jalan Bekasi Timur, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.
 
Selain menggunakan batu dua kelompok juga menggunakan petasan dan sajam. Suara letusan petasan terdengar di tengah tawuran yang berlangsung.
 
Akibat aski tawuran itu, satu orang warga terluka di lengan kena sabetan sajam. Hingga saat ini, Sabtu (4/11) warga masih berjaga di lokasi.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.L ilia Nova

