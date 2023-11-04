CCTV merekam dua kelompok remaja terlibat tawuran, Jumat (3/11). Peristiwa di Jalan Bekasi Timur, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Selain menggunakan batu dua kelompok juga menggunakan petasan dan sajam. Suara letusan petasan terdengar di tengah tawuran yang berlangsung.

Akibat aski tawuran itu, satu orang warga terluka di lengan kena sabetan sajam. Hingga saat ini, Sabtu (4/11) warga masih berjaga di lokasi.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.L ilia Nova

(fru)

