Pria Misterius Pukul Sejumlah Pengendara Motor di Jakarta Utara

Yohannes Tobing, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 08:12 WIB
Seorang pria tanpa identitas melakukan pemukulan terhadap sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di Koja, Jakarta Utara. 
 
Banyaknya pengendara motor yang menjadi korban pemukukan membuat warga geram dan menangkap pria tersebut. 
 
Pria tersebut memberontak dan berteriak saat ditangkap. Warga langsung mengikat kaki dan tangan pria tersebut.
 
Kini polisi masih melakukan proses terhadap pria tersebut, apakah masuk dalam kriteria orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) atau bukan. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

