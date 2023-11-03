Ketua Harian PP PBSI yang juga bos Alexis, Alex Tirta menghadiri panggilan penyidik Ditkrimsus dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Alex menjalani pemeriksaan di Gedung Promoter lantai 21.

Sebelumnya nama Alex Tirta mencuat usai diduga sebagai penyewa Rumah di Kebayoran Baru. Rumah ini menjadi safe house Ketua KPK Firli Bahuri.

Reporter : Irfan Maruf

Produser: Reza Ramadhan

