Gagalkan Upaya Perampokan, Karyawan Jaringan Bank di Lampung Disabet Golok

Ahmad Luthfi Rosyadi, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 07:45 WIB
Penjaga kios jaringan perbankan terluka akibat menggagalkan aksi rampok. TKP di Desa Adi Mulyo, Panca Jaya, Mesuji Lampung, Kamis (2/11)
 
Korban Heni Susilowati mengalami luka pada jari tangan setelah disabet golok. Wanita itu menggagalkan aksi perampokan di kios yang dijaganya. Pelaku beraksi seorang diri datang dengan sepeda motor
 
Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

