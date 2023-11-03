Penjaga kios jaringan perbankan terluka akibat menggagalkan aksi rampok. TKP di Desa Adi Mulyo, Panca Jaya, Mesuji Lampung, Kamis (2/11)

Korban Heni Susilowati mengalami luka pada jari tangan setelah disabet golok. Wanita itu menggagalkan aksi perampokan di kios yang dijaganya. Pelaku beraksi seorang diri datang dengan sepeda motor

Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

