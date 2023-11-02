...

Kreatif, Pengrajin Kediri Sulap Kertas Semen jadi Wayang Cantik

Sony Hermawan, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 13:31 WIB
Surabaya,
Juki Santoso, Seorang pengrajin asal Kediri menyulap limbah kertas semen menjadi wayang. Dirinya tak menyangka hasil karyanya laris manis hingga jutaan rupiah.
 
Menurutnya, harga yang murah membuat wayangnya diserbu peminat. Beruntungnya lagi, kreativitas juki diwadahi oleh Center For Sustainable Design (COS)
 
COS sendiri adalah komunitas yang berfokus pada pemanfaatan limbah.
 
Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

