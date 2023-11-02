Surabaya,

Juki Santoso, Seorang pengrajin asal Kediri menyulap limbah kertas semen menjadi wayang. Dirinya tak menyangka hasil karyanya laris manis hingga jutaan rupiah.

Menurutnya, harga yang murah membuat wayangnya diserbu peminat. Beruntungnya lagi, kreativitas juki diwadahi oleh Center For Sustainable Design (COS)

COS sendiri adalah komunitas yang berfokus pada pemanfaatan limbah.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Sony Hermawan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News