Harga cabai di pasar tradisional Baubau, Sultra melonjak drastis, Kamis (2/11). Saat ini harga cabai merah mencapai Rp300 ribu per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak Oktober dan kian melejit awal November
Harga paling mahal untuk cabai jenis padi Rp300 ribu per kilogram. Cabai kristal di pasar mencapai harga Rp100 ribu per kilogram.
Kontributor: Andhy Eba
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow