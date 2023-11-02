...

Kian Pedas, Harga Cabai Tembus Rp300 Ribu Per Kilogram di Baubau

Andhy Eba, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 08:32 WIB
Harga cabai di pasar tradisional Baubau, Sultra melonjak drastis, Kamis (2/11). Saat ini harga cabai merah mencapai Rp300 ribu per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak Oktober dan kian melejit awal November
 
Harga paling mahal untuk cabai jenis padi Rp300 ribu per kilogram. Cabai kristal di pasar mencapai harga Rp100 ribu per kilogram.
 
Kontributor: Andhy Eba
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

