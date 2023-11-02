Personel Satgas Yonarmed 10 Bradjamusti dan Koramil 1206-18 Puring Kencana berhasil menggagalkan penyelundupan 21 kg sabu.

Peristiwa terjadi di wilayah perbatasan Desa Sei Mawang, Kecamatan Puring Kencana, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Sabu dibungkus dalam kemasan teh Cina berhasil diamankan dari seorang WNA asal Malaysia. Awalnya, personel TNI melihat pelaku melintas dengan menggunakan motor tanpa nopol saat diperiksa ternyata pria tersebut membawa 21 kg sabu asal Malaysia.

(fru)

