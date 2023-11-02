Presiden AS, Joe Biden menyatakan harus ada jeda kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas untuk mengeluarkan tahanan.

Biden berbicara di acara penggalangan dana untuk kampanye pemilihannya kembali tahun 2024 ketika seorang pengunjuk rasa menyela dia, menyerukan gencatan senjata.

Seribu orang berunjuk rasa tidak jauh dari tempat penggalangan dana diadakan. Mereka bawa bendera Palestina dan slogan-slogan bertuliskan Hentikan Pengeboman Anak-anak, Bebaskan Palestina dan Gencatan Senjata sekarang.

Pengunjuk rasa di Minneapolis kembali ke alun-alun gedung pengadilan federal untuk salat.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News