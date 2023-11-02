Kebakaran hebat melanda gedung sekolah TK dan SD, Rabu (1/11). Sekolah berada di Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Penjaga sekolah dan warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.

Banyaknya material mudah terbakar membuat api berkobar hebat. Api pertama kali terlihat dari tumpukan kayu di belakang sekolah. 17 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News