Persib Bandung berhasil mencuri tiga poin di markas Madura United pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Maung Bandung menang dengan skor tipis 1-0 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (1/11/2023) malam.
Gol kemenangan Persib dicetak oleh Nick Kuipers pada menit ke-85. Hasil tersebut membuat Persib memangkas jarak hanya selisih satu poin dengan Borneo FC di puncak klasemen.
