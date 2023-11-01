Cristiano Ronaldo ribut dengan Jordan Henderson pada laga Al Nassr vs Al Ettifaq di Piala Raja Arab Saudi 2023-2024.

Ronaldo dan Henderson terlibat adu mulut selepas jeda babak pertama.

CR7 kesal dengan keputusan wasit yang merugikan timnya dan mantan kapten Liverpool itu kemudian menimpalinya. Di akhir laga Ronaldo akhirnya tersenyum merayakan kemenangan Al Nassr atas Al Ettifaq 1-0.

