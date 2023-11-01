...

CR7 Dibikin Kesal Wasit, Sadio Mane Bawa Al Nassr Lolos Perempatfinal Piala Raja Arab Saudi

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 11:40 WIB
Al Nassr mengalahkan Al Ettifaq 1-0 untuk melangkah ke perempat final Piala Raja Arab Saudi 2023/2024. Sadio Mane mencetak gol semata wayang lewat sepakan jarak dekat di menit 107.
 
Di laga ini, Faris Najd butuh hingga babak tambahan waktu guna memastikan kemenangan. Sebelumnya gol Talisca di babak pertama dianulir wasit
karena Cristiano Ronaldo dinilai sudah dalam posisi offside.
 
Produser: Andika Gesta

(rns)

