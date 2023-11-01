Seekor buaya jenis senyulong sepanjang 4 meter diamankan warga di Kecamatan Dayun, Siak, Riau. Buaya tersebut ditangkap warga dan petugas BBKSDA Riau untuk menghindari konflik dengan manusia dan jatuhnya korban jiwa.

Usai ditangkap warga petugas BBKSDA Riau membawa buaya untuk dilepasliarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman.

Petugas menghimbau kepada warga untuk selalu waspada saat beraktifitas disekitar habitat buaya.

(fru)

